Управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии Роза Кондратьева рассказала, что с 1 января 2020 г. страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на 6,6%, что в два раза выше инфляции. Ожидается увеличение: с 1 февраля ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам – на 3,8%; с 1 апреля социальных пенсий – на 7%.

«Выплата пенсии в почтовых отделениях Чувашии начнется досрочно: в сельских отделениях почтовой связи – с 3 января, в городских отделениях почтовой связи – с 4 января», – проинформировала Роза Кондратьева.

С 1 января 2020 г. размер материнского капитала составит 466 617 рублей. Размер ежемесячной выплаты из материнского капитала на второго ребенка – 9 541 рубль.

24.12.2019

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