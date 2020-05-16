На 15.05.2020 Управлением Роспотребнадзора по Чувашии вручено 4251 постановление главного (заместителя) государственного санитарного врача по Чувашской Республике об изоляции, было внесено 2880 предписаний о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Управление приняло участие в совместных с представителями органов местного самоуправления, ОМВД, органов районных прокуратур рейдовых мероприятиях. В ходе обследования 2686 объектов установлена работа предприятий и учреждений, функционирование которых было запрещено. По материалам Управления судами вынесено 10 решений о приостановлении деятельности предприятий, 1 – о наложении штрафа.

В мае по материалам МВД составлено 6 протоколов по ст. 6.3 и ст. 6.3 ч.2 КоАП РФ в отношении 5 граждан за нарушение режима изоляции, в отношении юридического лица – за нарушения противоэпидемического режима. Кроме того, 22 гражданам направлены вызовы для составления протокола об административном правонарушении за нарушение режима изоляции.

По требованию прокурора Чувашской Республики начаты проверки в отношении 73 хозяйствующих субъектов на предмет выполнения противоэпидемических и профилактических мероприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции.

16.05.2020

www.tavanen.ru