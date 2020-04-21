В Чувашии из больниц выписаны еще двое пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщается в публике «Чувашия без паники».



В Чувашской Республике c начала года под наблюдением находилось 3861 граждан. По состоянию на 21 апреля 2020 г., аод наблюдением находятся 1583 человека.



Из них изолированы в домашних условиях 1249 человек; госпитализирован 321 человек, включая 22 несовершеннолетних. В обсервационное отделение «Алый парус» поступили 13 человек.

На 21 апреля в регионе у 235 человек подтверждена коронавирусная инфекция, 14 пациентов выписаны с выздоровлением.

21.04.2020

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