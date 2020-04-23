В Чувашии выздоровели от коронавируса 17 человек

23 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чувашии вылечились от коронавируса 17 человек. К 10.30 23 апреля подтверждено 305 случаев коронавируса.

Инфорграфика по территории распространения  по данным на 19.30 23 апреля

В боксированное отделение инфекционного стационара Городской детской больницы №2 госпитализировано 22 ребенка, из них 12 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, возраст которых от 5 месяцев до 17 лет.

Врачи отделения Городской детской больницы №2 оценивают состояние госпитализированных детей, как легкой степени тяжести. У двоих пациентов отделения диагностирована внебольничная пневмония средней степени тяжести, в динамике состояние стабильное, без ухудшения.

23.04.2020

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