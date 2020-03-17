Министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков прокомментировал выделение средств на мероприятия по профилактике коронавируса в Чувашии:«В настоящее время в Чувашии реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Координатором этой работы является региональное Министерство здравоохранения. По расчетам, предоставленным данным ведомством, на выполнение запланированных мероприятий требуется 49,6 миллионов рублей, которые в полном объеме уже выделены из резервного фонда Чувашской Республики. В случае поступления от Минздрава Чувашии заявки c потребностью в дополнительных финансовых ресурсах, Минфин Чувашии в оперативном режиме проработает вопрос о выделении необходимых средств».