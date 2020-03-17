В Чувашии выделено более 49 миллионов на санитарно-противоэпидемические мероприятия

17 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

Министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков прокомментировал выделение средств на мероприятия по профилактике коронавируса в Чувашии:«В настоящее время в Чувашии реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Координатором этой работы является региональное Министерство здравоохранения. По расчетам, предоставленным данным ведомством, на выполнение запланированных мероприятий требуется 49,6 миллионов рублей, которые в полном объеме уже выделены из резервного фонда Чувашской Республики.  В случае поступления от Минздрава Чувашии заявки c потребностью в дополнительных финансовых ресурсах, Минфин Чувашии в оперативном режиме проработает вопрос о выделении необходимых средств».

17.03.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости