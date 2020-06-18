16 июня 2020 года на одном из водоемов в южной части Чувашии встречена шилоклювка — чёрно-белый крупный кулик с изогнутым вверх клювом, который обитает на берегах водоёмов с солёной или солоноватой водой преимущественно в степных и полупустынных зонах Евразии и Африки. В Чувашии этот вид встречен всего второй раз, впервые залет был отмечен 34 года назад — в 1986 году. В России шилоклювка встречается редко, поэтому включена в Красную книгу Российской Федерации. Ближайшие от Чувашии места гнездования вида расположены в Предкавказье и Прикаспийской низменности Об этом сообщает Дирекция по охране особо охраняемых природных территорий Минприроды Чувашии.

Шилоклювка встречена при проведении учетов водоплавающих и околоводных птиц кандидатом биологических наук Геннадием Исаковым и орнитологом Александром Яковлевым.

«В этом году это не первая интересная встреча южных видов в нашем регионе. В апреле был отмечен залет караваек, в мае – огаря. Кроме южных видов этой весной встречены и редкие северные виды, например, краснозобая казарка и чернозобая гагара, которые включены в Красную книгу Российской Федерации», — сообщил Геннадий Исаков.

18.06.2020

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