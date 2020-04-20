В Чувашии система электронного пропуска общественного транспорта в полной мере заработает с 21 апреля.

«Цель введения электронных пропусков – контроль за пассажирскими перевозками в пригородном сообщении и пресечение нелегальных перевозок. На сегодняшний день в базу заведены данные на 31 организацию, имеющую право осуществлять перевозки пассажиров и багажа по пригородному сообщению, всего 428 транспортных средств», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии на планерке в Доме правительства Владимир Осипов.

Для получения пропуска необходимо пройти регистрацию на сайте propusk.cap.ru на Портале органов власти Чувашской Республики. Документ, который нужно распечатать и предъявлять на бумажном носителе, будет действовать до 30 апреля 2020 года.

Врио Главы Чувашии поручил проконтролировать работу системы и в течение дня довести до коллег из МВД и ГИБДД по Чувашии, Росгвардии списки зарегистрировавшихся перевозчиков и обсудить с ними процесс контроля.

«Все те меры, которые мы с вами предприняли по ограничению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, должны сохраняться и жестко соблюдаться. В этой связи нам необходимо ту контрольную работу, которую мы с вами осуществляем, вести последовательно и неукоснительно. Режим самоизоляции мы однозначно сохраняем до 30 апреля текущего года», — резюмировал Олег Николаев.

20.04.2020

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