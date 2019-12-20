В 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии закупил 89 планшетов, из них 29 – резервные. Новую технику уже выдали бригадам в Марпосаде, Козловке, Ядрине, Аликово, Моргаушах, Урмарах, Канаше, Батырево, Вурнарах, Ибресях. В этих районах сотрудники уже проходят обучение и тестируют оборудование. До конца 2019 года планшеты получат бригады в Алатыре, Шумерле, Порецком и в Красных Четаях. Планшетами будут оснащены все 100 выездных бригад скорой медицинской помощи в Чувашии.

Добавим, что бригады скорой помощи в Чебоксарах, Новочебоксарске и Цивильске используют в своей работе планшеты. Благодаря им медики заполняют главный документ бригады скорой – карту вызова – в электронном виде. Ещё во время разговора с фельдшером по приему вызовов к карте привязывается имя пациента, номер телефона и запись разговора. Происходит идентификация пациента по его ФИО и дате рождения: из базы ТФОМС в карту вносятся данные паспорта, СНИЛС и страхового полиса. Медику не нужно тратить время на ввод этой информации. На планшете доступны карты предыдущих вызовов к пациенту и их результаты, то есть собирается анамнез – это позволяет поставить более точный диагноз. Результаты осмотра пациента сразу же вносятся в электронную карту.

Планшет прокладывает маршрут до пациента и автоматически подсчитывает километраж. Израсходованные на вызове медицинские препараты также отмечаются в электронной карте. К началу другой смены старший фельдшер на подстанции уже знает, в укладку какой бригады необходимо добавить медикаменты. К электронной карте вызова можно прикрепить фото-, аудио-, видео-информацию, касающуюся данного случая (результаты обследования, фотографию раны, обстановки, номеров автомобиля при ДТП и т.д.).

Для безопасности сотрудников на планшете есть функция «тревожная кнопка». При нажатии информация передается в оперативный отдел Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. К концу года произойдет интеграция «тревожной кнопки» с Системой 112: информация о сигнале тревоги и местоположении бригады будет передаваться сразу на пульт 112 и в МВД для оперативного реагирования.

Мобильные АРМ позволяют перераспределить время врача или фельдшера бригады, облегчить заполнение медицинской документации, контролировать расход медикаментов, определять местонахождение бригады и сокращать время с момента вызова до оказания экстренной помощи.

20.12.2019

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