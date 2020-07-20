В июле, впервые в текущем году, в Президентском перинатальном центре Минздрава Чувашии в одной из семей родилась тройня. Все трое – девочки, вес каждой составляет около 1,5 кг. Они родились раньше положенного срока и с первых минут жизни малыши находятся под интенсивным наблюдением и лечением опытных докторов и медицинских сестёр в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Беременность у женщины наступила самопроизвольно, на всей её протяженности она наблюдалась в Президентском перинатальном центре Минздрава Чувашии.

Для мамы это вторая беременность, первая беременность наступила в 2018 году и завершилась рождением мальчика. Теперь в семье четверо детей.

В настоящее время женщина находится в акушерском стационаре центра и ждёт встречи со своими детьми. На вопрос о том, как отреагировали в семье на известие о тройне, мама ответила, что все были очень удивлены, но очень обрадовались.

Пожелаем многодетной семье крепкого здоровья, счастья, благополучия и ждём в нашем центре снова.