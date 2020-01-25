На территории Чувашской Республики необходимо пройти 280 маршрутов зимнего маршрутного учета. По учетным данным, в 2019 году по сравнению с периодом 2012–2018 годов возросла численность лося и составила 1567 особей, численность кабана составила 609 особей, численность лисицы – 1871 особей, зайца-беляка – 3284, зайца-русака – 1757. Численность рябчика составила 5742 особей, численность глухаря – 1160 особей. Об этом сообщает Минприроды Чувашии.

В этом году полевой этап проходит в период с 1 января по 29 февраля. Специалисты Минприроды Чувашии, егеря и инспекторы дирекции ООПТ подсчитывают встреченные на маршруте свежие следы животных. По этим данным оценивается динамика численности охотничьих животных как в отдельных охотугодьях, так и в регионе в целом.

В лесах Чувашии с наступлением холодов там открылись зимние столовые. Меню не только калорийно, но и разнообразно. В ходе проведения зимних учетных маршрутов состоялась выкладка кормов на кормовые площадки для кабанов. Зимой диким животным тяжело находить пищу. В результате они испытывают недостаток питательных и минеральных веществ, снижается устойчивость животных к болезням.

Выкладка кормов на территории общедоступных охотничьих угодий обеспечит диких животных кормами, минеральными солями. Животные будут более устойчивы к болезням, повысится выживаемость молодых особей, что приведет к повышению их численности.

Данные зимнего маршрутного учета будут обработаны к концу марта. Полученная информация будет направлена в Минприроды России для ведения государственного учета и мониторинга.

25.01.2020

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