В Чувашию придет похолодание уже сегодня. Об этом сообщает портал «Погода в Чувашии».

После 14 часов начнутся дожди, в период с 18 до 22 часов они могут быть сильные. Одновременно с этим продолжит усиливаться южный ветер, его порывы могут достигать 17-22 метров в секунду. Ближе к полуночи может закружить мокрый снег. За время прохождения атмосферного фронта в Чебоксарах ожидается до 9 мм осадков (30% месячной нормы). Атмосферное давление понизится до 730 мм рт.ст. Ночью воздух остынет до ноля.

Завтра днем тоже будет ветрено и станет заметно прохладнее, всего 4-9 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, возможна снежная и ледяная крупа. Такая погода сохранится, как минимум, до конца недели. Это связано с тем, что Европейская территория России окажется в холодной воздушной массе с «минусовой» температурой воздуха на высоте облаков. Потепление начнется только ближе к 25 апреля.

15.04.2020

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