Минздрав Чувашии сообщает о медицинском обеспечении православного праздника Крещения Господня.

С 18 по 20 января 2020 г. будут дежурить две бригады скорой медицинской помощи в районе Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары (одна бригада – возле входа в монастырь, одна бригада – в районе купелей) с 16:00 час. 18 января 2020 г. до 16:00 час. 19 января 2020 г.; одна бригада скорой медицинской помощи за Храмом Новомученников и Исповедников Российских г. Чебоксары по пр. Тракторостроителей с 16:00 час. 18 января 2020 г. до 16:00 час. 19 января 2020 г.; одна бригада скорой медицинской помощи в районе купелей Собора Святого князя Владимира г. Новочебоксарск с 20:00 час. 18 января 2020 г. до 08:00 час. 19 января 2020 г., с 20:00 час. 19 января 2020 г. до 06:00 час. 20 января 2020 г.;одна бригада скорой медицинской помощи в районе Сосновского причала с 20:00 час. 18 января 2020 г. до 03:00 час. 19 января 2020 г.

Врачебно-сестринская бригада, оснащенная необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также санитарным автотранспортом для осуществления эвакуационно-транспортных мероприятий, будет дежурить в районе купелей Собора Святого князя Владимира г. Новочебоксарск с 8:00 час. 19 января 2020 г. до 20:00 час. 19 января 2020 г.

Также будет организовано дежурство врачебно-сестринских бригад, оснащенных необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также санитарным автотранспортом, в районе купелей, находящихся на территории обслуживания медицинских организаций Минздрава Чувашии.

15.01.2020

www.tavanen.ru