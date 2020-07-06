В Чувашии воздух прогреется до 35 градусов

6 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии сообщает, что в регионе установится очень жаркая погода.

Завтра без существенных осадков.Ветер  ночью западный  6-11 м/с, днём юго-восточный   7-12 м/с.Температура воздуха ночью +17…+22°, днём +27…+32°. В лесах местами — высокая пожароопасность.

8 июля премущественно без осадков.Ветер юго-восточный ночью 6-11  м/с, днём  9-14 м/с.Температура воздуха ночью +19…+24°, днём +30…+35°. В лесах местами высокая пожароопасность.

9 июля также без осадков.Ветер юго-восточный ночью 7-12  м/с, днем 10-15  м/с.Температура воздуха ночью +20…+25°, днём +29…+34°.В лесах местами высокая пожароопасность.

6.07.2020

www.tavanen.ru

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