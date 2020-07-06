Гидрометеоцентр Чувашии сообщает, что в регионе установится очень жаркая погода.
Завтра без существенных осадков.Ветер ночью западный 6-11 м/с, днём юго-восточный 7-12 м/с.Температура воздуха ночью +17…+22°, днём +27…+32°. В лесах местами — высокая пожароопасность.
8 июля премущественно без осадков.Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, днём 9-14 м/с.Температура воздуха ночью +19…+24°, днём +30…+35°. В лесах местами высокая пожароопасность.
9 июля также без осадков.Ветер юго-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с.Температура воздуха ночью +20…+25°, днём +29…+34°.В лесах местами высокая пожароопасность.
6.07.2020
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