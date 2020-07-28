В Чувашии воздух прогреется до 29 градусов

28 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует  такое опасное природное явление, как чрезвычайную пожароопасность.

28 июля днём местами пройдет  небольшой дождь.Ветер северной четверти 3-8 м/с.Температура воздуха ночью +11…+16°, днём +22…+27°.В лесах местами чрезвычайная пожароопасность.

29 июля ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой  дождь.Ветер переменнх направлений  3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17°, днём +23…+28°.В лесах местами чрезвычайная пожароопасность.

30 июля местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западной ночью 3-8 м/с. днем 8-13м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°, днём +24…+29°.В лесах местами чрезвычайная  пожароопасность.

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