Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует такое опасное природное явление, как чрезвычайную пожароопасность.
28 июля днём местами пройдет небольшой дождь.Ветер северной четверти 3-8 м/с.Температура воздуха ночью +11…+16°, днём +22…+27°.В лесах местами чрезвычайная пожароопасность.
29 июля ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь.Ветер переменнх направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17°, днём +23…+28°.В лесах местами чрезвычайная пожароопасность.
30 июля местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западной ночью 3-8 м/с. днем 8-13м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°, днём +24…+29°.В лесах местами чрезвычайная пожароопасность.
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