В Чувашии воздух прогреется до 25 градусов

5 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует теплую погоду в ближайшие дни.

Сегодня без осадков.Ветер   юго-восточный ночью 5-10м/с, днем 7-12м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°, днём +20…+25°.

6 мая преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью 7-12 м/с, днем  9-14 м/с.Температура воздуха ночью +9…+14°, днём  +18…+23°.

7  мая преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью порывы 8-14 м/с, днём  11-16 м/с.Температура воздуха ночью  +8…+13°, днём  +17…+22°.

5.05.2020

www.tavanen.ru

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