Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует теплую погоду в ближайшие дни.
Сегодня без осадков.Ветер юго-восточный ночью 5-10м/с, днем 7-12м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°, днём +20…+25°.
6 мая преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью 7-12 м/с, днем 9-14 м/с.Температура воздуха ночью +9…+14°, днём +18…+23°.
7 мая преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью порывы 8-14 м/с, днём 11-16 м/с.Температура воздуха ночью +8…+13°, днём +17…+22°.
5.05.2020
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