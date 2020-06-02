Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, п. «в» ч.2 ст. 205 УК РФ по факту приготовления к совершению террористического акта.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены.

Следственная группа следственного управления совместно с сотрудниками УФСБ и МВД по Чувашской Республике продолжает работать на месте происшествия, изымаются все предметы, имеющие значение для следствия, допрашиваются свидетели, проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием во взаимодействии с оперативными службами МВД и ФСБ устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

В понедельник вечером силовики перекрыли проезд вблизи «Химпрома». Об этом сообщало cheb.ru.

2.06.2020

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