В Чувашии за сутки зарегистрировано два факта опрокидывания транспортных средств в кювет. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.

15 июня около 19 часов 50 минут на 21 километре автодороги «Авданкасы-Моргауши-Козьмодемьянск» в Моргаушском районе водитель автомашины «ВАЗ-21099», двигаясь со стороны д. Ландыши в Моргауши, предварительно, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет. В результате ДТП 41-летний водитель и его 32-летняя пассажирка получили травмы и доставлены в больницу.

Установлено, что водитель ранее был лишен специального права на управление транспортными средствами. На состояние опьянения водителя проверят в медицинском учреждении.

В отношении нарушителя составлено три материала: за выезд на полосу встречного движения, несоблюдение требований ОСАГО и за управление транспортным лицом, лишенным права управления транспортными средствами.

Еще один факт опрокидывания в кювет произошел около 20 часов 30 минут около деревни Сендимер в Моргаушском районе. По предварительным данным, 57-летний сельчанин за рулем трактора «Беларус 82.1», не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте.

Со слов очевидцев происшествия, скорость трактора была высокой. Находился ли тракторист в состоянии опьянения, будет установлено при судебно-медицинском (патологоанатомическом) исследовании.

17.06.2020

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