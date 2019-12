View this post on Instagram

Сразу после потепления через Чувашию стал проходить циклон с сильными ветрами. Будьте аккуратнее в пути, особенно на открытых местах. Помните о порывах ветра, о гололеде и соблюдении мер безопасности. Об участках дорог с неудовлетворительным состоянием проезжей части просим сообщить в комментариях с указанием конкретного местоположения.