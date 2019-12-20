ГИБДД Чувашии предупреждает, что сразу после потепления через Чувашию стал проходить циклон с сильными ветрами. Сотрудники ГИБДД призывают быть аккуратнее в пути, особенно на открытых местах ,помнить о порывах ветра, о гололеде и соблюдении мер безопасности. Об участках дорог с неудовлетворительным состоянием проезжей части просят сообщать в комментариях с указанием конкретного местоположения.
По информации Гидрометцентра Чувашии, 20 декабря на территории республики ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.
Непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередач и связи, обрушению слабоукрепленных конструкций.
Рекомендуем гражданам при сильном ветре держаться в стороне от опор ЛЭП, указателей, рекламных щитов и высотной строительной техники, а также не парковать вблизи них свои автомобили.
Напоминаем, телефон службы спасения – «01» и «101» (с мобильного телефона).
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Сразу после потепления через Чувашию стал проходить циклон с сильными ветрами. Будьте аккуратнее в пути, особенно на открытых местах. Помните о порывах ветра, о гололеде и соблюдении мер безопасности. Об участках дорог с неудовлетворительным состоянием проезжей части просим сообщить в комментариях с указанием конкретного местоположения.
20.12.2019
www.tavanen.ru
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