В Чувашии за сутки выявлено 97 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 1700, выздоровели 517, скончались 8. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 9709 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4116 (42,4%).

Нарастающим итогом выявлено 281 752 случая (+3,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За весь период выписано по выздоровлению 67 373 человека.

За сутки подтверждено 94 летальных случая с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умер 2631 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 6,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 259,7 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 262 тыс. 666 человек.

Данные приводятся на 10.35 17 мая.

17.05.2020

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