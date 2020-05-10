В Чувашии вновь установится очень тёплая погода

10 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует очень теплую погоду в ближайшие дни.

11 мая ночью местами в большинстве районов небольшой дождь.Ветер южной четверти 5-10 м/с.Температура воздуха ночью +7…+12°, днём +15…+20°.Местами высокая пожароопасность.

12 мая преимущественно без осадков.Ветер юго-западный 5-10 м/с.Температура воздуха ночью +5…+10°, днём  +18…+23°.Местами высокая пожароопасность.

13  мая ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь.Ветер южной четверти ночью 5-10 м/с, днём 15-20 м/с.Температура воздуха ночью  +10…+15°, днём  +17…+22°.Местами высокая пожароопасность.

10.05.2020

www.tavanen.ru

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