Гидрометеоцентр Чувашии прогнозирует очень теплую погоду в ближайшие дни.
11 мая ночью местами в большинстве районов небольшой дождь.Ветер южной четверти 5-10 м/с.Температура воздуха ночью +7…+12°, днём +15…+20°.Местами высокая пожароопасность.
12 мая преимущественно без осадков.Ветер юго-западный 5-10 м/с.Температура воздуха ночью +5…+10°, днём +18…+23°.Местами высокая пожароопасность.
13 мая ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь.Ветер южной четверти ночью 5-10 м/с, днём 15-20 м/с.Температура воздуха ночью +10…+15°, днём +17…+22°.Местами высокая пожароопасность.
10.05.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: