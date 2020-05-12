В связи с тем, что за прошедшие майские праздники в Чувашии резко увеличилось количество заболевших новой коронавирусной инфекцией, с 12 мая вновь приостановлены все междугородние пассажирские перевозки. Также на территории Чувашской Республики, включая города Чебоксары, Новочебоксарск приостанавливаются перевозки пассажиров и багажа по заказам. Ограничения в сфере транспорта сохраняются до особого распоряжения. Соответствующие поправки внесены в Указ Главы Чувашской Республики от 03.04.2020 г. №92. Об этом сообщает Минтранс Чувашии.

Однако, согласно Указу регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении будут курсировать согласно расписанию до введенных ограничительных мер при наличии пропуска, полученного на сайте propusk.cap.ru.

Сохраняются требования к проведению санитарной обработки дезинфицирующими средствами транспортных средств, а также использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания. Кроме этого перевозчикам необходимо обеспечить заполняемость салона не более чем на 50%.

12.05.2020

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