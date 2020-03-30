В Чувашии введены новые меры противодействия коронавирусу.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев ввёл своим указом дополнительные ограничения на перемещение жителей. Им предписывается не покидать мест проживания. Исключения составляют обращения за экстренной медицинской помощью, пути следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена. Всё случаи обозначены в указе.

Документом рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов, ограничить перемещение, в том числе несовершеннолетних граждан, за пределы территорий населенных пунктов, являющихся местом их проживания.

Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Указанные меры, согласно документу, действуют до 5 апреля 2020 года.

30.03.2020

www.tavanen.ru