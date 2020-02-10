10 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев в Доме Правительства встретился с участниками конкурса «Лидеры России», полуфиналистами разных лет. Он рассказал, что сам является участником первой волны Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, которая стартовала в 1998 году.

«Очень приятно встретиться с инициативными людьми, нацеленными на внедрение инновационных изменений, стратегически мыслящими, умеющими работать в команде. Нам важно и нужно использовать ваш потенциал в Чувашии для реализации богатого потенциала республики», – подчеркнул Олег Николаев.

В ходе встречи был подписан указ о проведении в 2020 году республиканских конкурсов «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров».

Документ направлен на совершенствование государственного управления, привлечение на управленческие должности в социальной, экономической и общественно-политической сферах специалистов, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

Олег Николаев призвал участников конкурса «Лидеры России» принять участие в конкурсах в качестве тренеров и экспертов. «Ваш опыт, ваше участие нам очень важно», – подчеркнул он.

10.02.2020

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