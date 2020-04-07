Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики Олег Николаев поставил задачу принять меры по реализации мер, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным в обращении в гражданам России от 25 марта т.г. Меры поддержки в основном направлены на семьи с детьми, на старшее поколение и безработных граждан, то есть – тех, кому действительно необходима помощь в период действия ограничительных мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции.

В апреле автоматически будут продлены все назначенные пособия и выплаты, без истребования дополнительных справок и документов сроком на 6 месяцев.

В настоящее время на федеральном уровне уже изданы некоторые нормативные правовые акты, связанные с продлением. Минтрудом Чувашии также разработан соответствующий проект нормативного правого акта.

«Следует отметить, что с 6 апреля т.г. все отделы социальной защиты населения республики работают. Тем не менее, на личный прием по предварительной записи по телефонам «горячей линии» граждане могут обратиться только по вопросам новых назначений пособий и льгот, все ранее назначенные и действовавшие на 25.03.2020 пособия и льготы будут продлены автоматически до 01.10.2020», – уточняет министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Информацию можно получить по телефонам «горячей линии» в будние дни с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов: — начальник отдела по организации социальных выплат КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии — (8352) 23-11-77; — отдел социальной защиты населения Московского района г. Чебоксары КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии — (8352) 23-52-44; (8352) 23-52-45; (8352) 23-52-48; — отдел социальной защиты населения Ленинского района г. Чебоксары КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии — (8352) 23-40-19; (8352) 23-46-95; — отдел социальной защиты населения Калининского района г. Чебоксары КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии — (8352) 23-52-84; — отдел социальной защиты населения г. Новочебоксарск КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии — (8352) 74-04-74.

Также Минстроем России совместно с Минтрудом России разработан документ, согласно которому гражданам предоставляется возможность автоматического продления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг до 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление утверждено Правительством Российской Федерации 2 апреля.

Продление возможности получения субсидии теперь не требует личного посещения органов социальной защиты и предоставления документов, подтверждающих право на ее получение. Постановлением также установлены особенности расчёта размера продлеваемой субсидии и случаи корректировки ее размера. Меры направлены на защиту населения от распространения новой коронавирусной инфекции.

Вносятся изменения и в правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Сокращается количество документов, предоставляемых гражданами для обоснования необходимости получения субсидии.

Согласно поручению Президента Владимира Путина Пенсионный фонд приступает к беззаявительному продлению выплат, право на которые по закону необходимо периодически подтверждать документально. Прежде всего это касается пенсий и ежемесячных выплат из материнского капитала. Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения. Прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию, и выплату пенсии продлят до 1 июля. Органы ПФР примут решение о продлении выплаты пенсии учащимся в том числе на основе данных, поступающих из учебных заведений, а также имеющихся сведений о трудовой деятельности. При этом необходимо помнить, что получатель пенсии обязан сообщать обо всех обстоятельствах, влекущих прекращение её выплаты.

Сообщить в Пенсионный фонд об утрате права можно любым удобным способом. Для пенсионеров, оформивших доверенность на получение пенсии сроком более 1 года, выплата денежных средств будет также продлена до 1 июля. По закону такому пенсионеру предписано раз в год подтверждать факт своей регистрации по месту жительства путем личной явки в клиентскую службу ПФР. До июля данный факт будет подразумеваться по умолчанию, и выплата пенсии будет продолжена без задержек. Подтвердить факт проживания пенсионер сможет после указанной даты.

Предложенная Президентом мера поддержки распространяется и на семьи, получающие ежемесячную выплату из материнского капитала. Для них выплата будет продлена автоматически без подачи заявления и документов, подтверждающих уровень доходов семьи. Сотрудники Пенсионного фонда уточнят у владельца сертификата о его желании продлить выплату на следующий год по телефону. Особый порядок продления ежемесячной выплаты из маткапитала будет действовать с 1 апреля до 1 октября 2020 года.







7.04.2020

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