Сегодня, 21 марта, в 10:40 (мск) на перегоне Чебоксары 2 – Новочебоксарск (Чувашская Республика) Казанского региона Горьковской железной дороги произошло столкновение легкового автомобиля «Лада Ларгус» с одиночным тепловозом.

Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», водитель автомобиля выехал на переезд перед приближающимся составом при запрещающих показаниях переездной сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия пострадавших нет. Схода подвижного состава нет.

На расписание движения поездов происшествие не повлияло.

21.03.2020

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