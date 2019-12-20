В Чувашии по состоянию на 1 декабря 2019 года около 22 тысяч должников по всем категориям исполнительных производств ограничено в праве выезда за пределы Российской Федерации. Всего же с начала года судебными приставами Чувашии было вынесено около57 тысяч постановлений об ограничении выезда за пределы России. Об этом сообщает УФССП по Чувашии.

С 1 октября 2017 года минимальная сумма долга, при которой пристав может ограничить гражданину России выезд за границу, увеличилась с 10 до 30 тысяч рублей. Однако если долг не погашен в течение двух месяцев, невыездной порог опять снижается до 10 тысяч рублей.

20.12.2019

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