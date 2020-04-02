В Чиршкасинском сельском поселении строгий контроль за каждым вернувшимся из другого города или страны.

Глава Чиршкасинского сельского поселения Виталий Павлов рассказал: «21 марта из Испании прилетели двое жителей д. Шоркасы. 4 апреля у них заканчивается карантин. Из Объединенных арабских эмиратов вернулся житель д. Чалымкасы. Он прописан в этой деревне, но проживает в городе Чебоксары, на улице Ашмарина, где и соблюдает карантин в своей комнате. Признаков коронавируса у него не обнаружено. Жительница деревни д.Чиршкасы, если быть точным, то она только прописана у нас, а живет в Санкт-Петербурге, вернулась из Вьетнама. В наше поселение она не приезжала. С родственниками, которые проживают в д. Чиршкасы, у нее никакого контакта не было.

Мы берем на учет и тех, которые возвращаются из соседних регионов. 30 марта из Арзамаса вернулись 4 человека в д. Лебедеры, на данный момент они находятся на самоизоляции. Состояние их здоровья ежедневно проверяют, болеющих нет. Житель д.Вурманкас-Туруново, вернувшись из Москвы, обратился к фельдшеру. Он находится на самоизоляции. Из д. Чиршкасы бригада рабочих поехала в Москву, но она пока не возвратилась.



В деревнях стало много семей с детьми, которые приехали из города для соблюдения самоизоляции. На улицу они не выходят, играют во дворе или возле своего дома. На детские площадки никого не пускаем. Каждый день объезжаю магазины, предупреждаю о безопасной дистанции, о соблюдении правил гигиены, продавцы работают в защитных масках, перчатках. У нас есть магазины, которые находятся возле дорог. Туда иногда заходят иногородние, проезжающие транзитом».

2.04.2020

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