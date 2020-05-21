25 мая серебряную памятную монету номиналом 3 рубля в честь 100-летия Чувашской автономии выпустят в обращение. Всего отчеканено три тысячи экземпляров. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925. Монета имеет форму круга диаметром 39 мм, изготовлена качеством «пруф».

На монете «100-летие образования Чувашской автономной области» (каталожный № 5111-0424) расположены рельефные изображения герба Чувашской Республики, стоящей под вековым деревом девушки в национальном костюме с коромыслом на плечах, в кроне дерева — совы и цапли; на дальнем плане — выполненные в технике лазерного матирования изображения реки и современного города с промышленными, административными, общественно-культурными и историческими зданиями; имеются надписи, внизу по окружности: «ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА», слева в две строки: «100 ЛЕТ».

21.05.2020

www.tavanen.ru