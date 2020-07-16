Чебоксарская районная больница получила принтеры в рамках регионального проекта «Создание единой цифровой системы здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» национального проекта «Здравоохранения».

Поступившее оборудование от медицинского информационного аналитического центра поможет оптимизировать рабочий процесс медицинского персонала. Уже в ближайшее время принтеры установят на рабочие места врачей и медсестер. Всего получено на баланс больницы 25 принтеров.

16.07.2020

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