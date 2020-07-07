В январе-июне 2020 года на территории Чебоксарского района зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 1 человек погиб, получили ранения 46 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 18,4%, число погибших — на 88,8%, число раненых — на 6,1%. Об этом сообщает ОГИБДД по Чебоксарскому району.

За полгода зарегистрировано 2 ДТП из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами, при котором 1 пешеход погиб.

7.07. 2020

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