В Чебоксарском районе запускают целый ряд дистанционных акций к Дню Победы. Об этом сообщили в отделе культуры, социального развития и туризма муниципалитета.

Первая из них — «Бессмертный полк дома», когда жители выкладывают видео о своих родных, участниках Великой Отечественной войны на своих страницах в социальных сетях.

В рамках Всероссийской акция «Георгиевская ленточка» в Чебоксарском районе предлагается разместить в личном аккаунте в социальных сетях единую картинку с хэштегами: #ГеоргиевскаяЛенточка, #ГеоргиевскаяЛенточкаЧебоксарскийрайон ,#ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, #ЯПомнюЯГоржусь. Затем сфотографировать себя с ленточкой и выложить фотографию в интернете с хэштгом #ГеоргиевскаяЛенточкаЧебоксарскийрайон #Победа #ЯПомнюЯГоржусь.

Акция #ОКНА_ПОБЕДЫ подразумевает, что даже оставаясь дома можно принять участие в массовом праздновании. Вместе с ребенком нужно раскрасить окно своего дома рисунком о победе и словами благодарности. Затем выложить фото в соцсети с #ОКНА_ПОБЕДЫ.

В рамках акции «Наследники Победы» дети на видеокамеру исполняют военные песни о войне и Победе.

Также школьники района напишут ветеранам Великой Отечественной войны поздравления с предстоящим праздником. Любой желающий может присоединиться к акции и написать слова благодарности ветеранам, проявить заботу и внимание. Письма доставляются волонтерами.

Районный видео-конкурс чтецов «Память Победы» предполагает, что жители района читают стихи о войне, видео выставляется в социальных сетях (в группе в контакте) с 12 по 15 мая подводятся итого по лайкам подписчиков.

В День Победы в 22 часа жители в знак памяти подходят к окнам и зажигают «фонарики». Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов и др. Цель акции «Фонарики Победы» — почувствовать и продемонстрировать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу вместе с Бессмертным полком. Но мы можем одновременно зажечь свет нашей памяти и нашей благодарности 9 мая в День Победы.

В районе запущены онлайн-конкурсы рисунков о Победе среди детей.

27.04.2020

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