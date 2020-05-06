В Чебоксарский районный суд поступил на рассмотрение 51 протокол о нарушении режима самоизоляции, два возвращены из-за неправильного оформления.

Еще 1 дело перенаправлено в подведомственный суд.

Пока ни одно дело не рассмотрено, они только назначены к рассмотрению.

Напомним, в Чувашии соблюдение всеобщего режима самоизоляции проверяют мобильные отряды, созданные по поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева. Республику во время майских праздников патрулируют сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии в усиленном режиме. Под особым контролем — места отдыха за Волгой, а также парки и скверы.

По данным МВД по Чувашии, сотрудники полиции уже составили 1586 протоколов об административных правонарушениях и наложили штрафов на праздно гуляющих людей на сумму в почти 30 тысяч рублей.

6.05.2020

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