В Чебоксарском районе план засыпки семян яровых зерновых и зернобобовых культур под урожай 2020 года составляет 2570 тонн, в том числе 940 тонн яровой пшеницы, 1490 тонн ячменя, 140 тонн овса. Об этом оообщили в Чебоксарском районном отделе Россельхозцентра по Чувашии.

В сельхозпредприятиях района засыпано 2570 тонн семян, все проверены. Из общего числа проверенных семян доля кондиционных составляет 2246 тонн (80%), доля семян высокой категории — 45%.

Семеноводческие предприятия ОАО «Чурачикское», АО «Приволжское», ООО СХК «Атлашевский» под урожай 2020 года подготовили для реализации более 2000 тонн элитных семян зерновых и зернобобовых культур.

Специалисты Россельхозцентра провели в феврале осмотр монолитов озимых посевов в ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская», ООО «СХК»Атлашевский», ОАО «Чурачикское» на площади 340 га (площадь посевов всех озимых составляет 4125 га), который показал, что 80% озимых посевов находятся в хорошем состоянии. Специалисты Россельхозцентра рекомендуют аграриям уже сейчас позаботиться об удобрениях для весенней подкормки ослабленных растений. На полях с сильным развитием болезней, кроме боронования, может потребоваться и фунгицидная обработка посевов.

3.03.2020

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