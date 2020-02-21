В Чебоксарском районе в этом году 65-летие совместной жизни отметит одна пара

21 февраля, 2020 - Новости - нет комментариев

В Чебоксарском районе в этом году отметят «золотую»  (полвека) свадьбу 30 пар. Они проживают в Акулевском, Абашевском,  Ишакском, Янышском, Ишлейском, Сирмапосинском, Шинерпосинском, Чиршкасинском сельских поселениях и п. Кугеси. Об этом сообщили в районном отделе ЗАГС.

«Изумрудную» свадьбу или 55 лет совместной жизни будут праздновать 17 семей, «бриллиантовую» или 60 лет — 8 пар, а «железную» или  65 лет — одна пара, проживающая в Лапсарском сельском поселении.

В Чебоксарском районе проживают еще 84 пары, состоящие в браке более 50 лет. 

21.02.2020

www.tavanen.ru

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