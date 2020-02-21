В Чебоксарском районе в этом году отметят «золотую» (полвека) свадьбу 30 пар. Они проживают в Акулевском, Абашевском, Ишакском, Янышском, Ишлейском, Сирмапосинском, Шинерпосинском, Чиршкасинском сельских поселениях и п. Кугеси. Об этом сообщили в районном отделе ЗАГС.

«Изумрудную» свадьбу или 55 лет совместной жизни будут праздновать 17 семей, «бриллиантовую» или 60 лет — 8 пар, а «железную» или 65 лет — одна пара, проживающая в Лапсарском сельском поселении.

В Чебоксарском районе проживают еще 84 пары, состоящие в браке более 50 лет.

21.02.2020

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