В Чебоксарском районе единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей получили 16 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, включая военнослужащих, более шести месяцев служивших в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года; 1 ветеран, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 1 бывший несовершеннолетний узник концлагерей; 107 вдов и вдовцов инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получили 275 тружеников тыла, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, а также награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Наряду с единовременной выплатой 16 ветеранам из числа инвалидов и участников войны дополнительно осуществлена ежегодная выплата к Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.

Единовременная выплата осуществлена беззаявительно, по имеющимся в распоряжении органов ПФР документам. В случае подтверждения гражданином правового статуса ветерана войны единовременная выплата осуществляется на основании заявления и подтверждающих статус документов.

23.06.2020

www.tavanen.ru