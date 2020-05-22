Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в Чебоксарском районе изменен формат праздника «Последний звонок». Традиционные линейки пройдут 25 мая в онлайн-режиме. В виртуальном мероприятии примут участие 188 выпускников 11 класса и 491 выпускник 9 класса, педагоги, родители.

С напутственными словами к ним обратятся Альбина Егорова, председатель Государственного Совета Чувашской Республики, Николай Хорасев, глава администрации Чебоксарского района и Алевтина Исаева, временно исполняющий полномочия главы Чебоксарского района.

Учащихся и их родителей отдел образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района просит с пониманием отнестись к решению об изменении формата мероприятий. Вопрос об окончании действия введенных ограничений будет рассматриваться после нормализации эпидемиологической ситуации. На данный момент главное – забота о здоровье детей.

22.05.2020

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