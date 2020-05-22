В Чебоксарском районе число больных коронавирусом достигло 112

22 мая, 2020 - Новости - нет комментариев

В Чебоксарском районе за сутки выявлено 4 новых случая коронавируса,  общее число заболевших на 22 мая составляет 112.  Об этом сообщили в Чебоксарской районной больнице.

 Из общего числа зарегистрированных случаев —  в Ишлейском сельском поселении – 18, Синьяльском сельском поселении – 7, Атлашевском сельском поселении – 14, Кугесьском сельском поселении – 32, Большекатрасьском сельском поселении – 3, Вурман-Сюктерском сельском поселении – 7, Сирмапосинском — 4, Лапсарском — 12, Шинерпосинском — 6, Абашевском — 1, Кшаушском — 4, Чиршкасинском — 2, Синьял-Покровском — 2.  

22.05.2020

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