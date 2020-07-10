В Чебоксарском районе для получения среднего общего образования по программам профильного обучения необходимо подать заявление, документы на имя руководителя образовательной организации (сроки подачи заявления регламентируются каждой общеобразовательной организацией индивидуально). Об этом сообщает отдел образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района.

Решение о зачислении в профильные 10-е классы принимается школьной комиссией по организации индивидуального отбора обучающихся для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения.

В случае если обучающийся не прошел индивидуальный отбор, он имеет право участвовать в индивидуальном отборе другой образовательной организации.

МБОУ «Абашевская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики Универсальный МБОУ «Анат-Кинярская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики Универсальный МБОУ «Атлашевская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики Универсальный МБОУ «Большекатрасьская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики Универсальный МБОУ «Вурман-Сюктерская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики Социально-экономический МБОУ «Ишакская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики Универсальный МБОУ «Ишлейская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики Универсальный МБОУ «Кугесьская СОШ № 1» Чебоксарского района Чувашской Республики Социально-экономический МБОУ «Кугесьский лицей» Чебоксарского района Чувашской Республики Технологический Естественнонаучный Социально-экономический МБОУ «Кшаушская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики Универсальный МБОУ «Синьял-Покровская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики Универсальный МБОУ «Сятра-Хочехматская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики Универсальный МБОУ «Толиковская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики Универсальный МБОУ «Тренькасинская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики Технологический МБОУ «Янгильдинская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики Универсальный МБОУ «Янышская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики Универсальный