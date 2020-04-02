Глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев подписал распоряжение, которым установитлна территории Чебоксарского района особый противопожарный режим с 4 апреля 2020 года до особого распоряжения о его отмене.

На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной безопасности запрещено посещение гражданами лесов при IV – V классах пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, государственных заданий на проведение определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, и иных случаев, предусмотренных государственным заданием, а также связанных с проездом по автомобильным дорогам общего пользования, с проездом в оздоровительные организации и с обеспечением охраны лесов.

Также запрещено разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях, выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

2.04.2020

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