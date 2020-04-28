В Чебоксарском районе продолжают работы мобильные бригады, которые фиксируют нарушения режима самоизоляции.



Как сообщила главный специалист – эксперт сектора кадровой работы отдела организационно-контрольной работы Чебоксарской районной администрации Светлана Ефимова, мобильными группами в отношении тех, кто нарушает режим самоизоляции, составлено 124 акта, дано 3166 разъяснений.

Напомним, что по данным на 27 апреля в Чебоксарском районе зарегистрировано 13 случаев коронавируса.

28.04.2020

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