В Чебоксарском районе мобильные группы, состоящие из сотрудников администрации и поселений, полиции, с 16 мая начнут оформлять штрафы за игнорирование масочного режима в общественных местах, объявленного в регионе с 12 мая указом врио Главы Чувашии Олегом Николаевым. Пока в рамках рейдов мобильные группы проводят разъяснительную работу, составляются акты по факту нарушения отдельных положений режима самоизоляции. На сегодняшний день составлено 134 актов, 152 протокола, дано 8000 разъяснений. Акты направлены в ведомственные органы. Их рассмотрение в районной административной комиссии пока невозможно, так как действует ограничение на массовые собрания.

Добавим, что мобильными группами проводятся рейды в объектах розничной торговли, проверки совместно с ГИБДД на наличие масок у граждан в общественном транспорте.

15.05.2020

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