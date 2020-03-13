В Чебоксарском районе за 2 месяца 2020 года зарегистрировано 13 пожаров, ущерб от которых превысил 1,5 млн рублей (за аналогичный период прошлого года — 16 пожаров с ущербом 3,09 млн рублей). Лидерами по числу пожаров стали Кугесьское и Синьяльское сельские поселения, по одному пожару зарегистрировано в Атлашевском, Вурман-Сюктерском, Ишлейском, Лапсарском, Сарабакасинском, Синьял-Покровском и Чиршкасинском сельских поселениях.

Чаще всего пожары происходили из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей и дымоходов.

13.03.2020

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