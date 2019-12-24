Сегодня в Центральном доме культуры п. Кугеси стартовали новогодние представления для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего получили приглашения на мероприятие 70 детей.

На торжественной церемонии открытия меропрятия озвучено новогоднее поздравление от спикера Госсовета Чувашии Альбины Егоровой.

Заместитель главы администрации Чебоксарского района Валерий Михайлов приветствовал маленьких гостей праздника. Он поздравил всех присутствоваших с наступающим Новым годом, пожелав в 2020 году новых интересных событий, ярких побед, исполнения заветных желаний.

Благодарственные письма были вручены спонсорам, оказавшим помощь в проведении мероприятия.

Детям было показано театрализованное представление «Вовка в тридевятом царстве».

Социальная елка в п. Кугеси #таванен

24.12.2019

www.tavanen.ru