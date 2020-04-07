В Чебоксарском районе стартовала акция «Почтальона привечаешь — «Таван Ен» получаешь»

7 апреля, 2020 - Новости, Подписка - нет комментариев

Сегодня в Чиршкасинском сельском поселении дан старт акции «Почтальона привечаешь -«Таван Ен» получаешь».

Заместитель директора УФПС по Чувашии  Петр Никифоров, начальник отдела продаж УФПС Елена Васильевна и корреспондент газеты Ирина Капитонова посетили пенсионеров, которые доверили Почте России доставку пенсий. Благодаря совместной акции редакции и почты, они будут получать весь апрель газету бесплатно, а потом при желании могут оформить на нее подписку. Сегодня им также вручены сладости к чаю.

Важно,  что акция проводится в период непростой ситуации с коронавирусом,  когда редакция решила поддержать пожилых и обеспечить их информирование с помощью районной газеты.

Всего акцией будет охвачено 55 пенсионеров в самых отдаленных от столицы Чувашии населенных пунктах.

Добавим,  что в почтовых отделениях Чебоксарского района начата установка почтовых ящиков с эмблемой «Таван Ен», в которых жители района смогут оставить пожелания,  жалобы,  материалы для сотрудников редакции. Первый ящик установлен в почтовом отделении в п. Кугеси.

Акция "Почтальона привечаешь - "Таван Ен" получаешь"


7.04.2020

www.tavanen.ru

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