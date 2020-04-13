Предприятия Чебоксарского района сами вышли с инициативой в администрацию муниципалитета о предоставлении малообеспеченным семьям продуктовых наборов в непростое время из-за ситуации с коронавирусом.

Начальник отдела экономики администрации Чебоксарского района Людмила Софронова сообщила, что АО «Агрофирма «Ольдеевская» (Шинерпосинское, Синьяльское сельские поселениея) и ООО «Колосок» (Сирмапосинское сельское поселение) предоставили свою продукцию. ООО «Колосок» ООО – 100 буханок хлеба, Агрофирма — 100 кг огурцов и помидоров.

Всего сформировано 100 пакетов. В п. Кугеси их раздадут через Центр социального обслуживания населения, в сельских поселениях — через глав.

Тепличный комплекс «Новочебоксарский» (Атлашевское сельское поселение) начал на еженедельной и бесплатной основе отгружать по 5 тонн свежих овощей, которые через волонтеров доставляются пожилым людям старше 65 лет.

Предприятия и организации Чувашии могут присоединиться к числу добровольцев через портал vmeste.cap.ru.

13.04.2020

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