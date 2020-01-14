Сегодня в Центральном доме культуры п. Кугеси состоялось совещание, на котором подвели итоги работы Отделения Пенсионного фонда РФ по Чувашии.

Доклад представила начальник Управления Пенсионного фонда по Чебоксарскому району Алевтина Исаева. Она сообщила, что с этого года больше семей смогут получать ежемесячные выплаты из маткапитала. Во-первых, критерий нуждаемости для установления выплаты в 2020 году вырастет с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума. А во-вторых, в два раза увеличится период получения этих средств. При ежегодном подтверждении права на выплату из материнского капитала ее можно продлевать до достижения вторым ребенком возраста 3 лет.

С 2020 года размер ежемесячной выплаты увеличится на 611 рублей и составит 9541 рубль.

Сейчас в Чувашии 862 семьи уже получают ежемесячные выплаты из материнского капитала, но благодаря изменениям законодательства их станет больше.

Подавляющее большинство услуг фонда доступны в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Получить выписку из ИЛС, справку о размере выплат, подтвердить статус предпенсионера можно в онлайн-режиме. В 2019 году в Чувашской Республике 82% заявлений о назначении и доставке пенсии поступило в электронном виде (в Чебоксарском районе – 89,45%, в Моргаушском районе – 100%). Сведения Федерального реестра инвалидов используются для установления пенсий и ЕДВ. Законодательное закрепление установления пенсий по сведениям Федерального реестра инвалидов, приоритет указанных сведений перед документами. Сегодня 100% пенсий по инвалидности и ежемесячных денежных выплат назначаются по данным федерального реестра.

Справочно С апреля 2019 года организована работа республиканского контакт-центра Отделения ПФР по Чувашской Республике с многоканальным номером +7 (8352) 64-91-14 и обратной связью. Это пилотный проект, созданный с целью централизации обращений по всей республике и повышения эффективности телефонного обслуживания граждан. Ежедневно в контакт-центре обрабатывают около 100 поступающих звонков, осуществляя запись разговоров, формируя базу и историю обращений в автоматическом режиме по каждому гражданину. Используя кодовое слово жители Чуваши могут получить индивидуальные консультации по материалам выплатного дела. Ведется работа по совершенствованию работы клиентских служб, их визуального и информационного оформления. Стремимся сделать условия приема населения более комфортными, информацию актуальной и доступной для клиентов всех возрастов, повышать качество обслуживания, сокращая при этом время ожидания.

Совещание Пенсионного фонда 14.01.2020#таванен

14.01.2020

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