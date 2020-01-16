Сегодня в Центральном доме культуры п. Кугеси состоялся V открытый фестиваль «Под сиянием Рождественской звезды». Он прошел по номинациям «Вокал», «Декоративно-прикладное искусство», «Художественное слово».

Участников приветствовал глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев. Он отметил, что подобные мероприятия, а также проводимые в рамках них выставки, поражают воображение, украшают повседневность.

Благочинный 2 округа Чебоксарской Епархии протоирей Николай Мазиков поблагодарил всех участников за их усердие и стремление к творчеству.

Все участники фестиваля были награждены специальными памятными благодарственными письмами и подарками от Благочиния Чебоксарского района.

Фестиваль "Под сиянием Рождественской звезды"#таванен

16.01.2020

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