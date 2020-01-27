Сегодня в Центральном доме культуры п. Кугеси состоялось торжественное открытие Года памяти и славы в Чебоксарском районе. Работники культуры попытались передать в фойе культурного учреждения атмосферу блокадного Ленинграда, выдавая всем желающим по 125 граммов хлеба — суточную норму в державшем оборону городе.

И.о. главы администрации Чебоксарского района Зоя Маслова, приветствуя собравшихся, подчеркнула, что 75-летие Победы в ВОВ — великий праздник, в честь которого в муниципалитете будет проведено много мероприятий. Но главная цель — военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, которое приобретает особую важность в условиях, когда в разных странах мира хотят переписать историю, добавила Зоя Леонидовна. «Но мы никогда не предадим память павшим, всегда будем помнить 9 Мая — Днем Победы. Это для нас символ гордости, символ мужества, символ величия, символ достоинства России!», — сказала она.

Военный комиссар по Чебоксарскому и Мариинско-Посадскому районам Александр Кочуров, поздравляя с открытием Года памяти и славы, вспомнил оргкомитет по проведению Дня Победы в 1992 году. Его проводил ныне покойный глава района Геннадий Романов. Тогда в районе насчитывалось около 1900 активных участников ВОВ, а спустя 27 лет их остались единицы. Александр Алексеевич выразил уверенность, что их дело будет продолжено, тем более, что наряд Генерального штаба по осеннему призыву выполнен на 130%. Из общего числа отправленнных в войска теперь служат в ВДВ, морской пехоте, спецназе ГРУ. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят…», — вспомнил слова песни «Вечный огонь» из фильма «Офицеры» военный комиссар.

Заместитель председателя общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов Чувашской Республики Владимир Васильев сообщил, что в этом году планируется установить мемориал под Ржевом, где погибли солдаты из Аликовского, Урмарского и Чебоксарского районов Чувашии. На открытие мемориала отправится группа ветеранов из Чебоксарского района. По его словам, под Ржевом пропали без вести 500 уроженцев Чувашии.

Открытие Года памяти и славы в п.Кугеси#таванен



27.01.2020

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