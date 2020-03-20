Сегодня в администрации Чебоксарского района состоялось заседание Общественного совета муниципалитета. В нем принял участие глава администрации района Николай Хорасев.

Заместитель начальника финансового отдела администрации района Наталия Синина доложила об исполнении бюджета муниципалитета за 2018 год.

Начальник отдела культуры, туризма и социального развития администрации района Екатерина Кириллова рассказала о мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы в ВОВ.

Всего в районе насчитывается 114 памяных мест, из них 99 — памятников. Новые памятники планируют открыть в этом году в Янышском (2) и Вурман-Сюктерском сельских поселениях.

К Дню Победы в районе проведут акцию «Знамя Победы», его пронесут по всем населенным пунктам. Также совместно с женсоветом пройдут акции «Голубь мира» и «Орден Победы».

1 мая стартует акция «Георгиевская лента», 7 мая пройдет «Свеча Памяти». Также запланирована акция по посадке деревьев в честь героев ВОВ.

В районе будет вручено 416 медалей в честь 75-летия Победы в ВОВ.

В настоящее время в районе проживают 13 участников ВОВ, 2 инвалида ВОВ, 1 бывший житель блокадного Ленинграда, 1 бывший несовершеннолетний узник концлагеря, 376 тружеников тыла, из них 118 — вдов участников ВОВ.

Также на заседании рассмотрены вопросы о работе с обращениями граждан и о присвоении Чебоксарам почетного звания «Город трудовой доблести».

20.03.2020

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