В администрации Чебоксарского района состоялось заседание Градостроительного совета. В нем принял участие глава администрации Владимир Димитриев.

И.о. главы Вурман-Сюктерского сельского поселения Алексей Савин представил проект планировки малоэтажной застройки и создания туристско-рекреационной зоны с объектами инфраструктуры для различных видов туризма. Этот проект уже рассматривали на заседании Градсовета в ноябре. В нем доработали размещение пешеходной дороги между селом Хыркасы и п. Сюктерка. Проект планируют реализовать в 4 этапаĕ

Также рассмотрен проект планировки коттеджного поселка в д. Шобашкаркасы, на котором планируется разместить 240 участков по 16 соток. Общая площадь земельного участка — 57 га, под застройку отведут 42,4 га, уличная территория займет 11,28 га.

На заседании встал вопрос целесообразности строительства коттеджного поселка в данном населенном пункте. После длительного обсуждения члены Градсовета не пришли к единому мнению о необходимости реализации данного проекта. Возник ряд вопросов к проекту, специалисты отметили ряд недоработок. Поступило предложение провести собрание с жителями деревнями, на котором нужно обсудить проект.

Первый заместитель главы администрации Зоя Маслова рекомендовала предоставить 10% от застраиваемой территории под участки многодетным семьям.

Также следует рассчитать, хватит ли возможностей существующего газопровода для новых объектов.

На заседании рассмотрены проект планировки комплексного освоения территории земельного участка в Синьяльском сельском поселении, эскизный проект планировки жилой группы д.Пикшик Сарабакасинского сельского поселения.

Материал дополняется.

Заседание Градсовета 27.12.2019#таванен



27.12.2019

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